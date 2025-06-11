В России самым быстрорастущим оказался рынок похоронных услуг

Эксперты связывают ускорение темпов главным образом с ростом инфляции, которая в России к концу апреля составила 10,23% в годовом выражении, и увеличением числа умерших. Сообщается, что за первые четыре месяца 2025 года количество умерших достигло 662,7 тысяч человек, что на 4,5% больше, чем годом ранее. «Не стоит забывать про рост цен на ритуальные товары и услуги, а также увеличение средней стоимости ритуала и выбор более дорогих гробов, услуг, памятников частью населения», — прокомментировал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.