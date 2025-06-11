В России самым быстрорастущим оказался рынок похоронных услуг

Стоимость ритуальных услуг возросла на 12,7% год к году.
Российский рынок ритуальных услуг за январь—апрель 2025 года вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 39,5 млрд рублей. Это следует из данных Росстата. Рост оказался заметно выше прошлогоднего показателя, когда рынок увеличился только на 9%.
«В январе—апреле 2025 года российский рынок ритуальных услуг вырос на 12,7% год к году, до 39,5 млрд рублей», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. В предыдущем году темпы роста рынка были менее значительными и составили 9% по отношению к тому же периоду 2023 года.
Эксперты связывают ускорение темпов главным образом с ростом инфляции, которая в России к концу апреля составила 10,23% в годовом выражении, и увеличением числа умерших. Сообщается, что за первые четыре месяца 2025 года количество умерших достигло 662,7 тысяч человек, что на 4,5% больше, чем годом ранее. «Не стоит забывать про рост цен на ритуальные товары и услуги, а также увеличение средней стоимости ритуала и выбор более дорогих гробов, услуг, памятников частью населения», — прокомментировал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Среди регионов лидером по выручке стала Санкт-Петербург: с января по апрель объем доходов похоронных организаций здесь приблизился к 3,7 млрд рублей — на 12,8% больше по сравнению с прошлым годом. В Подмосковье профильные компании заработали 3,2 млрд рублей (рост на 12,9%), в Краснодарском крае — 1,9 млрд рублей (плюс 12,2%), в Татарстане и Свердловской области — по 1,1 млрд рублей (рост на 15,8% и 8,4% соответственно).
Согласно официальной статистике, стоимость изготовления гроба в апреле увеличилась на 9% — до 8,2 тысяч рублей, а рытье могилы подорожало на 14,7%, до 11,6 тысяч рублей. Также отмечаются изменения в структуре поставщиков: если раньше основным регионом-производителем камня для памятников была Карелия, то теперь компании все чаще заказывают продукцию у китайских производителей из-за более низких цен. Об этом сообщил директор Новосибирского крематория Борис Якушин.
Ранее в России предложили вернуть часть затрат на похороны. Ввести налоговый вычет на похороны предложил правозащитный центр «Сорок Сороков», мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи, потерявшие близких, передает Pravda.ru.