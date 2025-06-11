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В Перми мужчину будут судить за мошенничество

В Мотовилихинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В Мотовилихинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Как полагает следствие, в октябре прошлого года фигурант получил от гражданина 700 тысяч рублей для дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам ГУФСИН по Пермскому краю за незаконное освобождение осужденного из исправительного учреждения. При этом злоумышленник ввел гражданина в заблуждение и взятку передавать не собирался. Его действия были пресечены в ходе оперативно-розыскных мероприятий ГУФСИН по Пермскому краю, мужчину задержали с поличным.

Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.