В Самаре с 11 июня до 30 сентября ограничат движение на Третьем проезде

Реконструкция участка тепловой сети в Октябрьском районе Самары потребует временных ограничений движения автотранспорта.
Согласно планам филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», начиная с 11 июня текущего года и вплоть до конца сентября, будут проведены ремонтные работы на участке теплотрассы.
В частности, проезд по Третьему проезду будет ограничен на участках между улицами Гаражной и Дыбенко, а также между улицей Дыбенко и Печерской.
Несмотря на проведение работ, перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд останется открытым для автомобильного движения.
Ограничение движения началось сегодня в 6 утра.
Отмечается, что Госавтоинспекция города Самара совместно с ресурсоснабжающей организацией предпримут комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения в условиях временных изменений маршрутов.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.