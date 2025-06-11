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В Самаре с 11 июня до 30 сентября ограничат движение на Третьем проезде

Реконструкция участка тепловой сети в Октябрьском районе Самары потребует временных ограничений движения автотранспорта.

Реконструкция участка тепловой сети в Октябрьском районе Самары потребует временных ограничений движения автотранспорта.

Согласно планам филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», начиная с 11 июня текущего года и вплоть до конца сентября, будут проведены ремонтные работы на участке теплотрассы.

В частности, проезд по Третьему проезду будет ограничен на участках между улицами Гаражной и Дыбенко, а также между улицей Дыбенко и Печерской.

Несмотря на проведение работ, перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд останется открытым для автомобильного движения.

Ограничение движения началось сегодня в 6 утра.

Отмечается, что Госавтоинспекция города Самара совместно с ресурсоснабжающей организацией предпримут комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения в условиях временных изменений маршрутов.

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