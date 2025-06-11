В Омске нетрезвые омички напали на медиков

В Омске участились случаи нападения пациентов на медиков. Причем за последние дни агрессивным поведением отличились женщины. Об инцидентах сообщили в пресс-службе Росгвардии по Омской области.
Одна из таких буйных пациенток была задержана сотрудниками Росгвардии 9 июня. Охрану вызвали медики из больницы по улице Перелета. Пьяная дама нуждалась в медицинской помощи и госпитализации, но повела себя агрессивно и напала на фельдшера. Подобный же случай произошел на минувших выходных в приемном отделении больницы в Октябрьском округе.
В целом с начала года сотрудники Росгвардии 130 раз выезжали на вызовы медиков, подвергшихся нападениям агрессивных и пьяных пациентов. Из них 9 вызовов — только за последнюю неделю.