Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске нетрезвые омички напали на медиков

От агрессивных пациентов врачей пришлось защищать росгвардейцам.

Источник: Комсомольская правда

В Омске участились случаи нападения пациентов на медиков. Причем за последние дни агрессивным поведением отличились женщины. Об инцидентах сообщили в пресс-службе Росгвардии по Омской области.

Одна из таких буйных пациенток была задержана сотрудниками Росгвардии 9 июня. Охрану вызвали медики из больницы по улице Перелета. Пьяная дама нуждалась в медицинской помощи и госпитализации, но повела себя агрессивно и напала на фельдшера. Подобный же случай произошел на минувших выходных в приемном отделении больницы в Октябрьском округе.

В целом с начала года сотрудники Росгвардии 130 раз выезжали на вызовы медиков, подвергшихся нападениям агрессивных и пьяных пациентов. Из них 9 вызовов — только за последнюю неделю.