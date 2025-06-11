Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о завершении посевной кампании

Особое внимание уделяется масличным культурам, чьи посевные площади в этом году значительно увеличились по сравнению с прошлогодними показателями. В 2025 году под масличные занято 521 тыс. га против 416 тыс. га в 2024 году. Наибольшее распространение получили такие культуры, как рапс (222,5 тыс. га), лен масличный (194,9 тыс. га) и подсолнечник (87,4 тыс. га).