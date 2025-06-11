Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о завершении посевной кампании

В Омской области на финишную прямую выходит весенняя страда. По данным на текущий момент, яровой сев проведен на площади 2,6 млн гектаров, что составляет более 96% от запланированных посевных площадей.
«Посевная кампания в Омской области вышла на финишную прямую. Засеяно 2,6 млн га. У нас хороший задел для будущего урожая. Благодарю аграриев за их самоотверженный труд», — отметил Виталий Хоценко на своей странице в социальных сетях.
Зерновые и зернобобовые культуры занимают 1,9 млн гектаров, кормовые культуры размещены на площади 180 тыс. га. Лен-долгунец посеян на 4,2 тыс. га, а картофель и овощные культуры занимают 21,8 тыс. га.
Особое внимание уделяется масличным культурам, чьи посевные площади в этом году значительно увеличились по сравнению с прошлогодними показателями. В 2025 году под масличные занято 521 тыс. га против 416 тыс. га в 2024 году. Наибольшее распространение получили такие культуры, как рапс (222,5 тыс. га), лен масличный (194,9 тыс. га) и подсолнечник (87,4 тыс. га).
В настоящее время фермеры продолжают сев кормовых культур, этот этап завершит работы в весеннюю посевную кампанию в регионе.