Жена владельца фур с БПЛА Тимофеева* зарабатывает на сообщениях в Telegram

По данным РИА «Новости», Екатерина установила плату в 10 тысяч звёзд Telegram — это примерно 17,7 тысячи рублей. Такой шаг вызвал широкий резонанс в соцсетях на фоне серьёзных обвинений, выдвинутых против её мужа.
2 июня администрация Усть-Кута объявила ориентировку на Артёма Тимофеева*, уроженца Донецка 1987 года рождения, который может быть связан с атакой дронов на военный аэродром. Вскоре после этого МВД России объявило его в розыск, а спустя два дня — и его жену Екатерину.
Напомним, 1 июня Минобороны России сообщило о терактах с использованием FPV-дронов на нескольких аэродромах страны. Все атаки были отражены, жертв среди персонала не зафиксировано.
Ранее Life.ru писал, что возможный организатор запуска БПЛА на российские аэродромы может скрываться в Казахстане. Он уехал в соседнюю страну вместе с женой за несколько дней до атаки.
*Включены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.