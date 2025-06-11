Жена владельца фур с БПЛА Тимофеева* зарабатывает на сообщениях в Telegram

2 июня администрация Усть-Кута объявила ориентировку на Артёма Тимофеева*, уроженца Донецка 1987 года рождения, который может быть связан с атакой дронов на военный аэродром. Вскоре после этого МВД России объявило его в розыск, а спустя два дня — и его жену Екатерину.