Первый замглавы Красноярска Шувалов назначен исполняющим обязанности мэра

Первый заместитель главы Красноярска Алексей Шувалов назначен временно исполняющим обязанности мэра города. Соответствующее решение принято в соответствии с уставом города, сообщает пресс-служба мэрии.
Согласно уставу, полномочия главы города переходят к первому заместителю, имеющему наибольший стаж работы в этой должности. В данном случае им оказался Шувалов.
«С соответствии с уставом города Красноярска к осуществлению полномочий главы города приступает первый заместитель, имеющий наибольший стаж пребывания в данной должности», — подчеркнули в мэрии.
Напомним, мэру Красноярска Владиславу Логинову предъявили обвинение во взяточничестве. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы города, получил от генерального директора коммерческой организации свыше 180 миллионов рублей в виде денег и оплаты строительства бани.