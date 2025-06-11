Первый замглавы Красноярска Шувалов назначен исполняющим обязанности мэра

Напомним, мэру Красноярска Владиславу Логинову предъявили обвинение во взяточничестве. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы города, получил от генерального директора коммерческой организации свыше 180 миллионов рублей в виде денег и оплаты строительства бани.