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Первый замглавы Красноярска Шувалов назначен исполняющим обязанности мэра

Взамен арестованного за взятки Владислава Логинова, исполняющим обязанности главы Красноярска станет Алексей Шувалов.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель главы Красноярска Алексей Шувалов назначен временно исполняющим обязанности мэра города. Соответствующее решение принято в соответствии с уставом города, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно уставу, полномочия главы города переходят к первому заместителю, имеющему наибольший стаж работы в этой должности. В данном случае им оказался Шувалов.

«С соответствии с уставом города Красноярска к осуществлению полномочий главы города приступает первый заместитель, имеющий наибольший стаж пребывания в данной должности», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, мэру Красноярска Владиславу Логинову предъявили обвинение во взяточничестве. По версии Следственного комитета, в 2018—2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы города, получил от генерального директора коммерческой организации свыше 180 миллионов рублей в виде денег и оплаты строительства бани.