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В аэропортах Калуги и Саратова введены ограничения на полеты

В Росавиации сообщили о временных ограничениях на выпуск и прием рейсов в аэропортах Калуги и Саратова.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 11 июня в воздушных гаванях Саратова и Калуги ввели временные ограничения. В аэропортах действует запрет на прием и выпуск авиарейсов. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

Соответствующие меры применены с 03:00 по Москве. К 06:15 в саратовском аэропорту сняли ограничения на полеты. При этом в воздушной гавани Калуги всё ещё установлен запрет.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Калуга и Саратов», — сказано в уведомлении.

Меры предприняты для предотвращения инцидентов, связанных с БПЛА Украины. За прошлую ночь силами ПВО над регионами России ликвидировано 102 дрона ВСУ. Большинство из них сбито в Брянской области.