В аэропортах Калуги и Саратова введены ограничения на полеты

В ночь на 11 июня в воздушных гаванях Саратова и Калуги ввели временные ограничения. В аэропортах действует запрет на прием и выпуск авиарейсов. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Соответствующие меры применены с 03:00 по Москве. К 06:15 в саратовском аэропорту сняли ограничения на полеты. При этом в воздушной гавани Калуги всё ещё установлен запрет.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Калуга и Саратов», — сказано в уведомлении.
Меры предприняты для предотвращения инцидентов, связанных с БПЛА Украины. За прошлую ночь силами ПВО над регионами России ликвидировано 102 дрона ВСУ. Большинство из них сбито в Брянской области.