«Размывание гендера»: В России призвали признать фембоев деструктивной субкультурой

Фембой-культура тесно связана с ЛГБТ-сообществом*, что создаёт правовой и социальный контекст для её рассмотрения как угрозы традиционным семейным ценностям. Особую озабоченность вызывает активное распространение этого явления через социальные сети, где оно может восприниматься молодёжью как модный тренд.