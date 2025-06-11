Политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали канцлера Фридриха Мерца и его правительство к началу переговоров с Россией и отказу от размещения американских ракет на территории Германии. Об этом сообщает журнал Stern, со ссылкой на опубликованный ими манифест под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание».
Социал-демократы, входящие в правящую коалицию, настаивают на коренном изменении внешней политики и политики безопасности Германии, с акцентом на сближение с Россией и активизацию дипломатических усилий. В частности, они предлагают увязать поддержку Украины с интересами безопасности и стабильности всех стран Европы и возобновить диалог с Россией после прекращения огня.
Авторы манифеста выступают за поэтапное восстановление отношений с Россией, учет интересов стран глобального Юга и отмену планов по размещению в Германии американских ракет средней дальности, считая это угрозой для страны.
Также представители власти выражают недовольство по поводу предполагаемого роста затрат на оборону до 3,5−5 процентов от ВВП, считая его избыточным с точки зрения обеспечения безопасности.
— Алармистская военная риторика и масштабные программы вооружения не обеспечат больше безопасности для Германии и Европы, а напротив — приведут к дестабилизации и усилению взаимного восприятия угрозы между НАТО и Россией, — говорится в манифесте.
Накануне стало известно, что на представленную спикером Государственной думы Вячеславом Володиным информацию о терактах, которые совершил киевский режим на территории России, в немецком бундестаге не последовало никакого ответа. Доказательства проигнорировала председатель государственного органа Юлия Клекнер.