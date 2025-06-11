В СДПГ призвали к переговорам с Россией и отказу от американских ракет

Политики из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали канцлера Фридриха Мерца и его правительство к началу переговоров с Россией и отказу от размещения американских ракет на территории Германии. Об этом сообщает журнал Stern, со ссылкой на опубликованный ими манифест под названием «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание».