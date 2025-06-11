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СК взял на контроль дело о нарушении прав ветерана в Ростовской области

В Ростовской области ветеран боевых действий годами ждет положенное жилье.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК потребовал возбудить дело после сюжета о ветеране без жилья. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 10 июня.

После телерепортажа на федеральном канале председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в ситуации с ветераном боевых действий из Ростовской области. В эфире рассказали историю мужчины. Несмотря на льготный статус, защитник Отечества годами не может получить положенное ему по закону жилье.

— Руководителю следственного управления по Ростовской области поручено возбудить уголовное дело и представить подробный доклад, — сообщили в пресс-службе СК.

Сейчас следственные органы региона проводят тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего.

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