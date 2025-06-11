СК взял на контроль дело о нарушении прав ветерана в Ростовской области

После телерепортажа на федеральном канале председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в ситуации с ветераном боевых действий из Ростовской области. В эфире рассказали историю мужчины. Несмотря на льготный статус, защитник Отечества годами не может получить положенное ему по закону жилье.