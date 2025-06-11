В Новосибирске разработали катализатор для очистки воздуха от угарного газа

«Монооксид углерода опасен для человека, поскольку при взаимодействии его молекул с гемоглобином крови образуется карбоксигемоглобин, который блокирует процессы транспортировки кислорода и клеточного дыхания. К счастью, обычно концентрации этих загрязнителей в жилых и рабочих помещениях невелики, но очистка воздуха все равно необходима, потому что длительное нахождение в контакте с этими веществами может приводить к ухудшению самочувствия людей и нанести вред их здоровью», — цитирует пресс-служба автора изобретения Дмитрия Селищева.