В Новосибирске разработали катализатор для очистки воздуха от угарного газа

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Катализатор для эффективной очистки воздуха от угарного газа разработали и запатентовали ученые Института катализа СО РАН и Новосибирского госуниверситета (НГУ). Он работает при комнатной температуре и активируется не только под действием ультрафиолетового излучения, как традиционные фотокатализаторы, но и при естественном освещении и под действием комнатных источников света, сообщили в пресс-службе вуза.
Наиболее эффективным способом очистки воздуха от малых концентраций загрязняющих веществ при комнатных условиях является фотокаталитическое окисление. В при этом процессе загрязняющие вещества окисляются под действием света. Для этого используются специальные фотокатализаторы, которые активируют этот процесс. Ученые смогли создать катализатор с улучшенными характеристиками.
Катализатор с улучшенными характеристиками.
«Новый катализатор препятствует образованию монооксида углерода в качестве побочного продукта при фотокаталитическом окислении ряда органических загрязнителей. Кроме того, он способен разрушать химические вещества, макромолекулы, включая ДНК и РНК, и инактивировать вирусы и бактерии», — рассказали в университете.
В пресс-службе отметили, что разработка может применяться в системах очистки воздуха и использоваться в качестве фотоактивного покрытия стен и других поверхностей в офисных и жилых помещениях. Авторы изобретения подчеркивают, что создали его с целью защиты окружающей среды и здоровья человека, так как угарный газ является одним из наиболее распространенных загрязнителей.
«Монооксид углерода опасен для человека, поскольку при взаимодействии его молекул с гемоглобином крови образуется карбоксигемоглобин, который блокирует процессы транспортировки кислорода и клеточного дыхания. К счастью, обычно концентрации этих загрязнителей в жилых и рабочих помещениях невелики, но очистка воздуха все равно необходима, потому что длительное нахождение в контакте с этими веществами может приводить к ухудшению самочувствия людей и нанести вред их здоровью», — цитирует пресс-служба автора изобретения Дмитрия Селищева.
Ученые смогли повысить эффективность катализатора за счет модификации ранее разработанных путем нанесения на их поверхность наночастиц благородных металлов — платины и палладия. «Данные частицы обеспечивают промежуточную адсорбцию молекул угарного газа, за счет чего существенно повышается скорость их окисления», — пояснил Селищев.
По словам исследователя, на российском рынке присутствует несколько крупных производителей, которые заинтересованы в использовании нового типа катализаторов для повышения эффективности своих изделий. Ученые НГУ работают в кооперации с ними и предлагают свои разработки для использования при создании новых поколений очистителей воздуха.
«Также научные сотрудники нашей лаборатории работают над созданием самоочищающихся покрытий для различных материалов и поверхностей. Данные покрытия состоят из фотоактивного компонента и связующих веществ. Мы намерены использовать модернизированный катализатор и в этой области, чтобы в постоянном режиме обеспечить пассивную очистку помещений от угарного газа. В настоящий момент проводится тестирование покрытия для стен на основе катализатора для фотоокисления монооксида углерода в лабораторных условиях», — добавил ученый.