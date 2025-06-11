Над регионами России взошла «Клубничная Луна»

«Клубничная Луна» взошла над регионами России.
Полнолуние называется клубничным из-за теплых красно-оранжевых тонов, в которые окрашивается Луна в эту ночь.
Ранее сообщалось, в этом году «клубничное полнолуние» станет самым низким в Северном полушарии за ближайшие 18 лет. Оно также станет последним перед солнцестоянием и началом астрономического лета.
В конце июня на небе можно будет увидеть «поцелуи» Марса и Меркурия с Луной.
NASA, между тем, увеличило оценку риска столкновения астероида 2024 YR с Луной до 4,3% в 2032 году.