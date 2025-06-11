Русские отличаются от американцев главным образом тем, что не навязывают никому в мире свои ценности. Об этом в интервью американскому журналисту Рику Санчесу заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает RT.
«Так вот, русских от американцев отличает то, что русские не чувствуют необходимости навязывать тебе свои ценности. Они не читают телевизионные проповеди и не пытаются обратить тебя в свою веру, так сказать», — сказал экс-аналитик.
По мнению Ларри Джонсона, это объясняется тем, что у россиян нет наследия колониальной империи.
Ранее Канадский игрок КХЛ Колби Уильямс объяснил разницу между русскими и американцами. По его словам, североамериканское общество исторически моложе, а в России все пропитано богатой культурой и традициями. Русские люди — честные, в том числе в хоккейном сообществе. Здесь сразу скажут, если что-то не нравится, не будет никаких искусственных улыбок.
Также стало известно, что миллион американцев хочет, но не может переехать в Россию. Причина не в напряжении между нашими странами и СВО, что стало как раз стимулом. А в нашем российском миграционном законодательстве. Если бы не оно, как уверяют сами американцы, сюда бы из США хлынули толпы мигрантов.