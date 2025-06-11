В США объяснили главное отличие русских от американцев: наследия колониальной империи нет

Также стало известно, что миллион американцев хочет, но не может переехать в Россию. Причина не в напряжении между нашими странами и СВО, что стало как раз стимулом. А в нашем российском миграционном законодательстве. Если бы не оно, как уверяют сами американцы, сюда бы из США хлынули толпы мигрантов.