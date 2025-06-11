День России под зонтом: полный прогноз погоды на праздничные выходные

Погода по всей территории России значительно ухудшится в праздничные дни.
В День России, 12 июня, в Москву придут дожди. Станет заметно прохладнее, особенно ночью. Всему виной воздушные массы, которые придут в столицу с запада и северо-запада.
Такая же погода ожидется в других российских городах. В Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Казани и Перми похолодает, возможны град и дожди. А в Санкт-Петербурге, наоборот, длинные выходные будут теплыми, осадков будет мало. Подробнее о погоде в День России и праздничные дни в Москве и других регионах страны — в материале URA.RU.
Какая погода будет в Москве.
В предстоящие выходные, с 12 по 15 июня, в столичном регионе погода существенно испортится. В ближайшие дни температура воздуха в Московской области будет колебаться в пределах от +18 до +23, а в самой Москве столбики термометров покажут около +19. Самым теплым днем недели станет четверг, 12 июня. Тогда прогнозируется относительно теплая погода и переменная облачность. Возможны незначительные осадки в виде слабого дождя. Однако уже с пятницы погодная ситуация резко изменится. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Осадки в четверг возможны, но в виде слабенького дождя. А вот в пятницу Москва окажется в центре циклона. Давление упадет, город и область накроют дожди, местами сильные ливни», — сказал Вильфанд.
Дождливая погода сохранится и в субботу. Столбики термометров опустятся до 17−18 градусов, а в отдельных районах области — до 15 градусов. В воскресенье осадки ослабеют, однако прохладная погода в столице России сохранится. По словам Вильфанда, такая погода связана с характером воздушных масс, которые придут с запада и северо-запада.
Прогноз погоды в Москве с 11 по 15 июняФото: GISMETEO.RU.
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге.
В ближайшие дни в Санкт-Петербурге будет тепло. Согласно прогнозам, с 11 по 15 июня ожидается постепенное повышение температуры: в пятницу столбики термометров поднимутся до +20, а в выходные дни воздух прогреется до +17−19. Переменная облачность, типичная для начала лета, не помешает праздничной атмосфере. Исключением может стать воскресенье, когда возможны грозовые дожди. Предстоящие продолжительные выходные, по мнению синоптиков, станут отличным началом для летнего сезона. Он обещает стать одним из наиболее благоприятных за последние годы.
Погода в Санкт-Петербурге с 11 по 15 июняФото: GISMETEO.RU.
Какая погода прогнозируется в Екатеринбурге.
На территорию Свердловской области на смену 30-градусной жаре придут осадки, гроза и град. Ожидается также существенное снижение дневных температур. Ухудшение погодных условий прогнозируется уже с 11 июня. В этот день в регионе будет наблюдаться переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и выпадение града. Южный ветер достигнет скорости 3−8 м/с, днем возможны порывы до 13 м/с, а при грозе — до 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов, днем столбики термометров покажут 28−33 градуса. Примерно схожая погода ожидается и в последующие праздничные дни.
Погода в Екатеринбурге с 11 по 15 июняФото: GISMETEO.RU.
Тюмень.
В Тюмени 11 июня ожидается повышение температуры воздуха до +31 градуса. В День России, 12 июня, синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду: дневная температура по всей области достигнет рекордных значений — от +30 до +33 градусов. В пятницу жара начнет постепенно спадать — до +27. В субботу, 14 июня, температура воздуха составит +21 градус тепла. Также в выходные дни ожидаются грозы.
Погода в Тюмени с 11 по 15 июняФото: GISMETEO.RU.
Казань.
В среду, 11 июня, погода в Казани ожидается дождливой — всего до +22 градусов. Теплее станет на следующий день. Воздух прогреется до +26. Затем, 13 и 14 июня, в городе прогнозируется небольшое снижение температуры, а также грозы.
Погода в Казани с 11 по 15 июняФото: GISMETEO.RU.
Пермь.
В ближайшие дни на территории Перми и Пермского края ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, 11 и 12 июня, в преддверии и в день празднования Дня России, в регионе прогнозируются сильные дожди, грозы, а также порывистый ветер. В связи с этим специалисты предупреждают жителей о необходимости проявлять повышенную осторожность. Рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях во время непогоды, а также воздержаться от прогулок вблизи деревьев и неустойчивых конструкций.
Прогноз погоды в Перми с 11 по 15 июняФото: GISMETEO.RU.
Челябинск.
В Челябинске до 11 июня прогнозируется жаркая погода с температурой воздуха в пределах 28−30 градусов. С 12 июня ожидается резкое ухудшение погодных условий: начнутся мощные грозы, при этом количество осадков превысит 15 миллиметров. Грозовая активность сохранится на протяжении двух суток, а дожди продолжатся вплоть до 14 июня. В этот период возможны туманы, а скорость ветра достигнет семи метров в секунду.
Погода в Челябинске с 11 по 15 июняФото: GISMETEO.RU.
Курган.
В период с 12 по 14 июня на территории Кургана и Курганской области ожидаются грозы и кратковременные ливни. В ряде районов возможно выпадение града диаметром до одного сантиметра. В ходе гроз прогнозируется усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Наибольшее количество осадков, согласно данным синоптиков, выпадет на западе региона. В Кургане суммарное количество выпавших осадков может составить от 8 до 13 миллиметров. Несмотря на ливни, в регионе сохранится жаркая погода: дневная температура воздуха достигнет до 30 градусов тепла.
Прогноз погоды в Кургане с 11 по 15 июняФото: GISMETEO.RU.