День России под зонтом: полный прогноз погоды на праздничные выходные

В ближайшие дни на территории Перми и Пермского края ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, 11 и 12 июня, в преддверии и в день празднования Дня России, в регионе прогнозируются сильные дожди, грозы, а также порывистый ветер. В связи с этим специалисты предупреждают жителей о необходимости проявлять повышенную осторожность. Рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях во время непогоды, а также воздержаться от прогулок вблизи деревьев и неустойчивых конструкций.