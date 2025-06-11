Тигр в Индии утащил женщину из дома за шею и растерзал ее

45-летняя Решма мыла посуду у колонки на своем дворе, когда туда проник хищник. После того, как тигр ее схватил, то он унес женщину в близлежащую плантацию сахарного тростника, где она была обнаружена мертвой. Это третий случай гибели человека от лап хищника за последние три недели в районе Пилибхит.