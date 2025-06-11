Тигр в Индии утащил женщину из дома за шею и растерзал ее

В индийской деревне Шанти Нагар тигр напал на женщину у нее дома. Об этом сообщил The Week.
45-летняя Решма мыла посуду у колонки на своем дворе, когда туда проник хищник. После того, как тигр ее схватил, то он унес женщину в близлежащую плантацию сахарного тростника, где она была обнаружена мертвой. Это третий случай гибели человека от лап хищника за последние три недели в районе Пилибхит.
Уточняется, что тигр бродил в этой местности уже около месяца. Несмотря на неоднократные обращения местных жителей, лесной департамент пока не предпринял действий по отлову зверя, передает агенство.
Ранее стало известно, что тигр растерзал троих женщин и ранил четвертую. Зоологи сообщили, что это первый задокументированный случай в штате Махараштра, когда одно нападение унесло сразу три жизни.
Также в этом же штате специалисты смогли отловить тигра-людоеда, который ранее убил двух человек. Последний раз хищник нападал 13 апреля — его жертвой стал 60-летний мужчина, который собирал цветы. Чтобы его поймать, специалисты отправили группу быстрого реагирования.