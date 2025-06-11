«Учительницу года» из Алабамы арестовали за секс с подростком

Под арестом оказалась Хизер Озмент, работавшая преподавателем в начальной школе города Калера, а также воспитателем в дошкольной группе при этом учебном заведении. По данным полиции, женщина занималась сексом вместе с подростком в автомобиле и у себя дома. Отмечается, что юноша не был ее учеником, однако являлся несовершеннолетним.