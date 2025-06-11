«Учительницу года» из Алабамы арестовали за секс с подростком

В Соединенных Штатах 49-летняя учительница из штата Алабама оказалась в тюрьме по обвинению в совращении несовершеннолетнего. Об этом сообщает The Latin Times (LT).
Под арестом оказалась Хизер Озмент, работавшая преподавателем в начальной школе города Калера, а также воспитателем в дошкольной группе при этом учебном заведении. По данным полиции, женщина занималась сексом вместе с подростком в автомобиле и у себя дома. Отмечается, что юноша не был ее учеником, однако являлся несовершеннолетним.
Озмент ранее считалась одним из лучших учителей округа и получила звание «Учитель года» на 2024−2025 учебный год. Ее временно отстранили от работы до окончания следственных мероприятий. В администрации школы заявили, что инцидент произошел после занятий и за пределами учебного учреждения, передает издание.
В середине мая также стало известно, что учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего.
3 апреля полиция штата Иллинойс, США, также задержала учительницу, обвиняемую в изнасиловании 15-летнего ученика. Момент задержания попал на видео.