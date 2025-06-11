В Красноярске назначили исполняющего обязанности мэра города

Сам же Шувалов заявил, что во время встречи с губернатором региона Михаилом Котюковым были поставлены четкие задачи, которые власти города продолжат реализовывать. Наиболее главными задачами Шувалов назвал подготовку города к отопительному сезону, а школ и детских садов — к новому учебному году.