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В Красноярске назначили исполняющего обязанности мэра города

Исполняющим обязанности мэра города Красноярска стал Алексей Шувалов.

Исполняющим обязанности мэра города Красноярска стал Алексей Шувалов. Об этом проинформировала городская мэрия.

«Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначен первый заместитель главы города Алексей Борисович Шувалов», — говорится в сообщении мэрии в телеграм-канале.

Сам же Шувалов заявил, что во время встречи с губернатором региона Михаилом Котюковым были поставлены четкие задачи, которые власти города продолжат реализовывать. Наиболее главными задачами Шувалов назвал подготовку города к отопительному сезону, а школ и детских садов — к новому учебному году.

Также на отдельном контроле — проекты к 400-летию Красноярска.

Ранее Басманный районный суд Москвы почти на два месяца арестовал бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова. Его обвиняют в получении крупной взятки.