Овчинский: с начала года более 700 семей переехали по реновации в Люблине

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов. Они располагаются в 11 административных округах и 45 районах города. Всего в программу включено 5176 домов, что составляет примерно 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 млн кв. метров. В этих зданиях проживает около миллиона москвичей. Под застройку определена 801 площадка. На данный момент уже введено в эксплуатацию 5,8 млн кв. метров жилья, что позволит расселить более 1200 малоэтажек. Параллельно ведется проектирование и строительство дополнительных 10,5 млн кв. метров жилой недвижимости.