Овчинский: с начала года более 700 семей переехали по реновации в Люблине

Пятнадцать новостроек возвели и передали под заселение в районе Люблино (ЮВАО) со старта реализации программы реновации. В этом году новоселье отпраздновали более 700 семей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В Люблине в целом по реновации будут расселены 152 устаревших дома. Новые комфортные квартиры получат 29,7 тыс. жителей столицы.
«Переселение по программе реновации в районе Люблино началось в 2021 году в новостройку на Люблинской улице. На сегодня количество таких жилых комплексов достигло 15. С начала года новоселье в районе отпраздновали свыше 700 семей. Они переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой, которые не требуют дополнительного ремонта», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Как отметил Овчинский, из общего числа переселившихся семей свыше 550 воспользовались помощью при переезде. Город бесплатно предоставил им грузчиков и автомобили, чтобы перевезти вещи из старого жилья в новое.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов. Они располагаются в 11 административных округах и 45 районах города. Всего в программу включено 5176 домов, что составляет примерно 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 млн кв. метров. В этих зданиях проживает около миллиона москвичей. Под застройку определена 801 площадка. На данный момент уже введено в эксплуатацию 5,8 млн кв. метров жилья, что позволит расселить более 1200 малоэтажек. Параллельно ведется проектирование и строительство дополнительных 10,5 млн кв. метров жилой недвижимости.