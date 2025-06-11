Икона замироточила в оскверненном ВСУ храме в Курской области

В осквернённом украинскими военными храме Иоанна Предтечи в селе Махновка Курской области замироточила икона Божией Матери.
Об этом РИА «Новости» сообщил фронтовой священник протоиерей Александр Зинченко, помощник начальника управления ФСИН по Курской области. Корреспондент средства массовой информации зафиксировал происходящее с иконой на видео.
«Вот она, плачет, видите? Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ», — указал Зинченко на икону.
В период оккупации населённого пункта силами украинскими нацистами церковь подверглась поруганию. Бойцы оборудовали место для отправления естественных нужд в алтарной части, иконостас получил пулевые пробоины, образам был причинён ущерб. Военнослужащие Украины использовали святыню для размещения на ночлег.
По свидетельствам жителей Суджи, украинские военные в период оккупации препятствовали доступу верующих в Троицкий храм, используя его, как и другие культовые сооружения, для размещения личного состава. Об этом, в частности, поведала одна из местных жительниц.
Читайте также: «На наших глазах происходит чудо»: в Курске увидели Божий знак при освобождении Сумщины.