Завтра на время Крестного хода в Мотовилихинском районе Перми ограничат движение

Колонна Крестного хода, посвященного памяти мученической кончины Великого князя Михаила Романова, выйдет в 09:30 от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря на улице Висимской, 4а.
На время прохождения колонны участников Крестного хода будет прекращено движение всех видов транспорта.
Так, с 09:30 до 09:50 будет закрыто движение по улицам Соликамской между Висимской и Мостовой и Мостовой между улицами Соликамской и Огородникова.
С 09:40 до 10:20 прекратится движение по улицам Огородникова от Мостовой до улицы Кузнецкой, Кузнецкой от Огородникова до Гачегова и Целинной от Гачегова до 3-й Новгородской.
С 10:10 до 10:45 будут закрыты улицы 3-я Новгородская от Целинной до Ивана Франко и Ивана Франко от 3-й Новгородской до Целинной.
С 10:35 до 11:00 прекратится движение по улице Целинной между Ивана Франко и Лянгасова.
Соответственно будет перенаправлен общественный транспорт — но только на время прохождения колонны, пояснили в городском дептрансе.
С 09:30 по 09:45 будет приостановлено движение автобусов № 16, № 26 и № 34 по улицам Соликамской и Мостовой.
С 09:45 до 10:30 будет скорректирована схема движения автобусов № 58 и № 82. Автобусы № 58 будут ходить до остановки «По требованию» у ТЦ «Кузнецкий». Автобус № 82 в обоих направлениях вместо улицы Мостовой пойдет через улицу Кирпичную.
С 10:30 до 11:00 приостановка движения городского транспорта ожидается на улице Целинной — это затронет автобусы № 58, № 77 и № 78.
Напомним, сегодня и завтра в центре Перми будет ограничено движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями.