Силы ПВО в Воронежской области за ночь сбили более 15 беспилотников

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 11 июня сбила более 15 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее он проинформировал о более чем пяти обезвреженных дронах.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он отметил, что ранения людей и разрушений на земле удалось не допустить. Гусев подчеркнул, что в регионе продолжает действовать режим опасности БПЛА.
Напомним, ранее Минобороны сообщало, что с 21:50 мск 9 июня до 05:50 10 июня силы ПВО России сбили над регионами России 102 беспилотника ВСУ. При этом самое большое количество дронов было нейтрализовано над территорией Брянской областью — 46.