Силы ПВО в Воронежской области за ночь сбили более 15 беспилотников

Напомним, ранее Минобороны сообщало, что с 21:50 мск 9 июня до 05:50 10 июня силы ПВО России сбили над регионами России 102 беспилотника ВСУ. При этом самое большое количество дронов было нейтрализовано над территорией Брянской областью — 46.