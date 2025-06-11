Красноярцам предлагают выбрать имя для бронзового суслика на Центральной набережной

Напомним, что этот бронзовый суслик стал первым из десяти грызунов, которые планируется разместить в разных частях города. Суслики уже успели завоевать симпатию местных жителей и туристов, которые любят подкармливать их. Теперь у красноярцев есть возможность помочь в «расселении» этих очаровательных животных по городу, выбрав для нового обитателя подходящее имя.