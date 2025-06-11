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Красноярцам предлагают выбрать имя для бронзового суслика на Центральной набережной

В Красноярске появилась новая достопримечательность — бронзовая фигурка суслика, установленная на Центральной набережной.

В Красноярске появилась новая достопримечательность — бронзовая фигурка суслика, установленная на Центральной набережной.

Однако у этого милого зверька пока нет имени. Горожанам предложили принять участие в голосовании и выбрать кличку, которая должна начинаться на букву «К». Свои варианты можно оставлять в социальных сетях Красгорпарка.

Напомним, что этот бронзовый суслик стал первым из десяти грызунов, которые планируется разместить в разных частях города. Суслики уже успели завоевать симпатию местных жителей и туристов, которые любят подкармливать их. Теперь у красноярцев есть возможность помочь в «расселении» этих очаровательных животных по городу, выбрав для нового обитателя подходящее имя.

Ранее рассказывали, что возле суслика-речника стали оставлять монеты.