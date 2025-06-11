Самара на 7 месте в ТОП-10 предпочтений россиян в отдыхе на июньские праздники

Количество бронирований туристических поездок по России на июньские праздники выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.
Причина такой активности заключается в переносе праздника 8 марта на 13 июня, что позволило россиянам отдохнуть целых четыре дня подряд — с 12 по 15 июня.
Больше всего туристы заказали номера в Санкт-Петербурге, Казани и Москве.
Еще один заметный рост популярности наблюдается у Самары, которая сразу поднялась на семь позиций и теперь занимает седьмое место среди наиболее востребованных направлений отдыха в июне. Об этом сообщает «Волга Ньюс».
При выборе жилья большинство отдыхающих стараются экономить. Самые дешевые варианты («без звезд») оказались самыми популярными — их заказало 41% туристов, заплатив примерно по 5 тысяч рублей за сутки проживания.
Номера в гостиницах средней ценовой категории (три звезды) предпочли около четверти путешественников (27%), средний чек составил 6100 рублей за ночь.
Четырехзвездочные гостиницы заняли третье место по популярности, их выбрали 19%, а стоимость ночлега составила порядка 10 тысяч рублей.
Небольшой процент туристов предпочел бюджетные двух-трехзвездочные отели (9%) — их услуги обходятся примерно в 4 тысячи рублей за сутки.
Пятизвездочные гостиницы оказались наименее популярными — ими воспользовалось всего 4% гостей, оплативших проживание почти по 21 тысяче рублей за ночь.
Средняя цена раннего бронирования жилья на июньские праздники по всей России составила около 6900 рублей за сутки, а среднее время пребывания — два дня.
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