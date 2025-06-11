Минобороны РФ: за 11 часов силы ПВО России сбили более 30 дронов ВСУ

Российские военные за 11 часов обезвредили над регионами России 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ, сообщило министерство обороны России.
Для борьбы с дронами применялись средства противовоздушной обороны (ПВО).
«В период с 20:00 мск 10 июня до 07:00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Так, по данным Минобороны, за указанное время в Воронежской области сбили 16 беспилотников, в Курской — восемь, в Тамбовской — пять, в Ростовской — два. Кроме того, ещё один дрон был обезврежен над Чёрным морем у берегов Крыма.
Напомним, ранее глава Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что в его регионе силы ПВО сбили более 15 БПЛА. Губернатор уточнил, что в результате этого никто не пострадал и удалось избежать разрушений на земле.