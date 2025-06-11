Минобороны РФ: за 11 часов силы ПВО России сбили более 30 дронов ВСУ

Так, по данным Минобороны, за указанное время в Воронежской области сбили 16 беспилотников, в Курской — восемь, в Тамбовской — пять, в Ростовской — два. Кроме того, ещё один дрон был обезврежен над Чёрным морем у берегов Крыма.