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В РФ предложили ввести квоты по трудоустройству участников СВО

Компания «АВАНТИ» предложила правительству РФ, Госдуме и Совфеду установить квоты по трудоустройству участников спецоперации.

Источник: Аргументы и факты

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» обратилась к правительству с инициативой законодательного закрепления квот на прием на работу ветеранов специальной военной операции. В организациях, штат которых превышает тысячу человек, предлагается резервировать не менее 1% рабочих мест для этой категории граждан. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Аналогичные обращения также адресовали спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе Астраханской области Игорю Бабушкину, который курирует вопросы поддержки ветеранов СВО в Госсовете. Копии документов есть в распоряжении РИА Новости.

В письме на имя Мишустина, подписанном президентом Ассоциации Рахманом Янсуковым, содержится предложение о внесении поправок в трудовое законодательство. Эти поправки обяжут компании с численностью персонала более 1000 человек предоставлять рабочие места для демобилизованных участников спецоперации.

По мнению представителей «АВАНТИ», квота для данной категории граждан должна составлять не менее 1% от общего числа сотрудников — а именно 10 рабочих мест для ветеранов СВО на каждую тысячу сотрудников.

Для компаний с меньшим штатом, где количество сотрудников не превышает тысячи человек, Ассоциация предлагает ввести обязательство по выделению как минимум одной квоты для трудоустройства ветеранов СВО.

Ранее сообщалось, что в России стартовала новая акция для военных пенсионеров.