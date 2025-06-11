В РФ предложили ввести квоты по трудоустройству участников СВО

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» обратилась к правительству с инициативой законодательного закрепления квот на прием на работу ветеранов специальной военной операции. В организациях, штат которых превышает тысячу человек, предлагается резервировать не менее 1% рабочих мест для этой категории граждан. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.