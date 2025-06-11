МЧС предупреждает о возможных отключениях электричества из-за погоды

На улице нельзя быть на открытом пространстве. Лучше спрятаться в помещении — например, в подъезде близлежащего дома. Если укрыться можно только под козырьком здания, то не стоит прислоняться к стене. Нельзя использовать мобильный телефон, стоять у высоких столбов.