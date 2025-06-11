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МЧС предупреждает о возможных отключениях электричества из-за погоды

В среду местами по стране ожидаются грозы, которые могут сопровождаться сильными ветром, что создает определенные риски.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 88% 759 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Днем в среду в некоторых местах по стране прогнозируются грозы, сообщает МЧС со ссылкой на Белгидромет.

«Факторы опасности: повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах», — предупреждает спасательное ведомство.

Также там обратили внимание, что грозы могут сопровождаться ветром с порывами до 14 м/с. Это несет в себе не только риски для системы электроснабжения. Возможны и лесные пожары, а также возгорания зданий.

В целом по республике ожидается +15.. +21°С.

Что делать в грозу.

Если гроза застала в помещении, нужно отключить все электроприборы, прекратить телефонные разговоры, плотно закрыть окна и дымоходы. Нельзя находиться у окна, печи, больших металлических предметов, на крыше или на чердаке.

На улице нельзя быть на открытом пространстве. Лучше спрятаться в помещении — например, в подъезде близлежащего дома. Если укрыться можно только под козырьком здания, то не стоит прислоняться к стене. Нельзя использовать мобильный телефон, стоять у высоких столбов.

Когда гроза застала в автомобиле, нужно затормозить, закрыть окна, заглушить двигатель и переждать непогоду. Если есть антенна, следует обязательно ее опустить. Нельзя трогать ручки дверей и предметы из металла.

В лесу необходимо быть подальше от высоких деревьев, а также от костра. Лучше прятаться между низкорослыми деревьями с густыми кронами в согнутой позе (позе «эмбриона»).