Стал известен средний размер пенсий госслужащих в России

С 2025 года для назначения страховой пенсии по старости в России необходимо соответствовать трем условиям: достичь установленного возраста (58 лет для женщин и 63 года для мужчин), иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 28,2 пенсионного коэффициента. Индивидуальный пенсионный коэффициент начисляется за каждый год трудовой деятельности и социальную активность, а итоговый размер пенсии определяется по сумме этих баллов, передает РИА Новости.