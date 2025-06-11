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Стал известен средний размер пенсий госслужащих в России

На 1 апреля 2025 года средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составил примерно 36,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

На 1 апреля 2025 года средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составил примерно 36,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

Размер выплат немного отличается в зависимости от занятости: работающие пенсионеры получают в среднем 36 934 рубля, а неработающие — 36 120 рублей.

Ранее фонд сообщал, что в начале года государственные служащие получали надбавку к страховой пенсии за выслугу лет и стаж в размере почти 15 тысяч рублей.

С 2025 года для назначения страховой пенсии по старости в России необходимо соответствовать трем условиям: достичь установленного возраста (58 лет для женщин и 63 года для мужчин), иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 28,2 пенсионного коэффициента. Индивидуальный пенсионный коэффициент начисляется за каждый год трудовой деятельности и социальную активность, а итоговый размер пенсии определяется по сумме этих баллов, передает РИА Новости.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что ежегодный перерасчет страховых пенсионных выплат работающим пенсионерам пройдет в августе текущего года.