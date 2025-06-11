В Казани День молодежи отпразднуют масштабным фестивалем на двух площадках

Как отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков, праздник охватит весь регион и будет наполнен полезными и яркими мероприятиями: «Ежегодно в последнюю субботу июня вся страна отмечает Всероссийский день молодежи. Во всех районах и городах республики пройдут интересные разнообразные события, будут организованы полезные активности для молодых людей. В этом году на площадке Дня Молодежи в Казани объединятся четыре ключевых направления, в которых заложены смыслы про знания, любовь, гордость и созидание. Они отражают путь молодого человека, который помнит историю, уважает традиции, любит свою страну и берет на себя ответственность за ее будущее».
Фестиваль в этом году пройдет под концепцией «Знай, люби, гордись, приумножай». Программа охватывает различные аспекты развития личности и подчеркивает вклад молодежи в будущее страны. Событие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и направлено на то, чтобы показать, как молодые люди используют доступные ресурсы для развития и созидания.
Каждое из четырех тематических направлений будет представлено отдельными активностями:
«Люби» — мастер-классы по изготовлению сувениров из переработанных материалов, Всероссийский Чемпионат по чирлидингу CheerStunt Fest Millennium, мастер-классы и акции от Движения Первых и арт-зона от арт-резиденции «Реактор». В рамках спортивной программы на фестивале запланированы соревнования по самокатному спорту, BMX-фристайлу и МТБ, скейтбордингу, роллер-спорту, воркауту, паркуру и открытые тренировки и мастер-классы. Также на площадке экстрим-парка «УРАМ» пройдут Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по баскетболу 3×3.
«Гордись» — награждение Республиканского конкурса сценаристов «СценАрт»; награждение победителей грантовых конкурсов; выставка промышленного потенциала Республики Татарстан; «Полоса препятствий», где любой желающий сможет проверить себя на выносливость; национальные творческие мастер-классы. «Знай» — лекции по финансовой грамотности, об образовательных возможностях, по кибербезопасности; встреча с главным продюсером Labelcom Олегом Титовым; открытые встречи с психологом; Выставка образовательных учреждений РТ и диалоги с ректорами вузов. «Приумножай» — Панельная дискуссия «Молодые таланты, перевернувшие рынок предпринимательства Татарстана», выставка предприятий и работодателей Республики Татарстан, зона создания контента.
Молодые предприниматели смогут презентовать свои бренды на маркете, который станет хорошей возможностью для малого бизнеса рассказать о себе, а также представить новой аудитории свои товары и услуги. Для этого нужно подать заявку через специальную форму или на сайте Дня молодежи. Фестиваль завершится концертной программой и выступлением музыкального хедлайнера.
Вход на мероприятия для зрителей и участников свободный, по предварительной регистрации на сайте Дня молодежи. Там же будет публиковаться основная программа фестиваля. Также вся актуальная и подробная информация будет размещаться в социальных сетях — Телеграм-канале «День молодежи | Татарстан» и на странице во «ВКонтакте» «Молодежь Татарстана».
День молодежи в Казани проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Правительства Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи РТ и др.