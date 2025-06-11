В Казани День молодежи отпразднуют масштабным фестивалем на двух площадках

Как отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков, праздник охватит весь регион и будет наполнен полезными и яркими мероприятиями: «Ежегодно в последнюю субботу июня вся страна отмечает Всероссийский день молодежи. Во всех районах и городах республики пройдут интересные разнообразные события, будут организованы полезные активности для молодых людей. В этом году на площадке Дня Молодежи в Казани объединятся четыре ключевых направления, в которых заложены смыслы про знания, любовь, гордость и созидание. Они отражают путь молодого человека, который помнит историю, уважает традиции, любит свою страну и берет на себя ответственность за ее будущее».