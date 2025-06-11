Волгоградским школьникам урежут объем домашнего задания

Согласно документу, по различным видам учебной нагрузки (контрольные и проверочные работы, домашние задания) будут установлены строгие нормативы. Например, теперь суммарное время выполнения домашнего задания по всем предметам для первоклассников должно быть рассчитано не более чем на час.