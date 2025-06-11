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Волгоградским школьникам урежут объем домашнего задания

С 1 сентября текущего года будет действовать Приказ Минпросвещения № 704, который призван облегчить жизнь всех школьников России.

Согласно документу, по различным видам учебной нагрузки (контрольные и проверочные работы, домашние задания) будут установлены строгие нормативы. Например, теперь суммарное время выполнения домашнего задания по всем предметам для первоклассников должно быть рассчитано не более чем на час.

Ученики 2-х и 3-х классов должны справляться с домашними заданиями за 1,5 часа, 4-го класса — за 2 часа.

А на контрольные и все виды проверочных работ теперь будет отводиться не более 10% от общего времени, предназначенного для изучения учебного предмета.