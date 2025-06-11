Волгоградским школьникам урежут объем домашнего задания

Согласно документу, по различным видам учебной нагрузки (контрольные и проверочные работы, домашние задания) будут установлены строгие нормативы. Например, теперь суммарное время выполнения домашнего задания по всем предметам для первоклассников должно быть рассчитано не более чем на час.
Ученики 2-х и 3-х классов должны справляться с домашними заданиями за 1,5 часа, 4-го класса — за 2 часа.
А на контрольные и все виды проверочных работ теперь будет отводиться не более 10% от общего времени, предназначенного для изучения учебного предмета.