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Росреестр Башкирии рассказал, как безопасно купить квартиру

В Росреестре Башкирии дали советы по безопасной покупке квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В Росреестре Башкирии рассказали, как безопасно купить недвижимость. По словам специалистов, есть несколько важных пунктов, на которые стоит обязательно обратить внимание.

Убедитесь, что продавец — настоящий хозяин.

Попросите свежую выписку из ЕГРН (это как паспорт квартиры). Если отказывается показывать — это тревожный звоночек.

Проверьте все бумаги.

Посмотрите документ, на основании которого продавец получил квартиру (договор купли-продажи, дарения и т.д.). Сверите данные с Росреестром.

Если продает не сам хозяин.

Проверьте доверенность на сайте нотариальной палаты. Лучше вообще пообщаться с самим собственником.

Если продавец в браке.

Нужно письменное согласие супруга/супруги. Без него потом могут быть проблемы.

Кто прописан в квартире?

Договоритесь, чтобы все выписались ДО покупки. Иначе потом можете годами выселять «неожиданных» жильцов.

Есть ли долги за ЖКХ?

Попросите справку об отсутствии задолженности. Если долги есть — пусть погасят перед сделкой.

Была ли перепланировка?

Проверьте техпаспорт — все изменения должны быть узаконены. Иначе оформлять придется вам.

Как передавать деньги?

Лучше через банковский аккредитив или нотариальный депозит. Деньги переведут только после регистрации сделки. И обязательно пропишите в договоре, как вернёте аванс, если что-то пойдёт не так.

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