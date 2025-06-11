Росреестр Башкирии рассказал, как безопасно купить квартиру

В Росреестре Башкирии рассказали, как безопасно купить недвижимость. По словам специалистов, есть несколько важных пунктов, на которые стоит обязательно обратить внимание.
Убедитесь, что продавец — настоящий хозяин.
Попросите свежую выписку из ЕГРН (это как паспорт квартиры). Если отказывается показывать — это тревожный звоночек.
Проверьте все бумаги.
Посмотрите документ, на основании которого продавец получил квартиру (договор купли-продажи, дарения и т.д.). Сверите данные с Росреестром.
Если продает не сам хозяин.
Проверьте доверенность на сайте нотариальной палаты. Лучше вообще пообщаться с самим собственником.
Если продавец в браке.
Нужно письменное согласие супруга/супруги. Без него потом могут быть проблемы.
Кто прописан в квартире?
Договоритесь, чтобы все выписались ДО покупки. Иначе потом можете годами выселять «неожиданных» жильцов.
Есть ли долги за ЖКХ?
Попросите справку об отсутствии задолженности. Если долги есть — пусть погасят перед сделкой.
Была ли перепланировка?
Проверьте техпаспорт — все изменения должны быть узаконены. Иначе оформлять придется вам.
Как передавать деньги?
Лучше через банковский аккредитив или нотариальный депозит. Деньги переведут только после регистрации сделки. И обязательно пропишите в договоре, как вернёте аванс, если что-то пойдёт не так.
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