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Бизнесмен Дорошенко рассказал, что «Цапки» угрожали его семье, отбирая компанию

Члены банды Цапков угрожали расправиться с семьёй предпринимателя Дорошенко, если он не подпишет документы о слиянии его компании с другим предприятием.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель из Краснодарского края Валерий Дорошенко обратился в суд с иском к Вячеславу Цеповязу, Федору Стрельцову и Владимиру Алексееву о взыскании материального ущерба и процентов за пользование чужими денежными средствами. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, бизнесмен утверждает, что его вынудили передать активы своей компании под давлением членов банды Цапков.

Дорошенко, являвшийся единственным учредителем ООО «Кубань-Контракт», занимавшегося поставками ГСМ для сельхозпредприятий, рассказал в суде, что Цеповяз и Стрельцов сообщили ему о создании нового холдинга, объединяющего хозяйства нескольких районов. Они предложили предпринимателю войти в этот холдинг на базе ООО «Агро-Полтавченское», потребовав передать активы его компании.

По словам бизнесмена, он был вынужден согласиться на эти условия против своей воли. Цеповяз открыто угрожал расправой над ним и членами его семьи в случае отказа войти в состав ООО «Агро-Полтавченское». Первоначально Дорошенко сопротивлялся, однако после неоднократных угроз в адрес его близких, включая несовершеннолетнего ребёнка, был вынужден подписать документы о присоединении своего предприятия к холдингу.

Напомним, зверства банды Цапков в одночасье прогремели на всю страну. 4 ноября 2010-го были убиты 12 человек. Головорезы расправились с семьей фермера Сервера Аметова. Преступники зарезали хозяина дома, его родню и гостей. Не пощадили даже детей. А чтобы скрыть массовое убийство, подожгли дом.