Бизнесмен Дорошенко рассказал, что «Цапки» угрожали его семье, отбирая компанию

По словам бизнесмена, он был вынужден согласиться на эти условия против своей воли. Цеповяз открыто угрожал расправой над ним и членами его семьи в случае отказа войти в состав ООО «Агро-Полтавченское». Первоначально Дорошенко сопротивлялся, однако после неоднократных угроз в адрес его близких, включая несовершеннолетнего ребёнка, был вынужден подписать документы о присоединении своего предприятия к холдингу.