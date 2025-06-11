Белорусы крупно проиграли россиянам в футбольном матче на Национальном стадионе

Игра оказалась настоящим бенефисом для 22-летнего нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева. В составе сборной России Гладышев забил четыре мяча в ворота Федора Лапоухова — на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Белорусы после провального первого тайма не опускали руки. Подопечным Карлоса Алоса удалось провести несколько опасных атак. Но только одна из них завершилась голом. Единственный гол в ворота россиян на 54-й минуте забил Вадим Пигас, грамотно использовавший пас Валерия Громыко.