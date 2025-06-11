Белорусы крупно проиграли россиянам в футбольном матче на Национальном стадионе

Сборная Беларуси крупно проиграла россиянам в первом матче на Национальном футбольном стадионе в Минске.
Игра состоялась 10 июня. Она стала первым матчем для команды на новом Национальном стадионе на улице Ванеева, который недавно торжественно открыли в Минске. На трибунах новой минской арены — самой большой в Беларуси, присутствовали 27,3 тысячи зрителей.
Игра оказалась настоящим бенефисом для 22-летнего нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева. В составе сборной России Гладышев забил четыре мяча в ворота Федора Лапоухова — на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Белорусы после провального первого тайма не опускали руки. Подопечным Карлоса Алоса удалось провести несколько опасных атак. Но только одна из них завершилась голом. Единственный гол в ворота россиян на 54-й минуте забил Вадим Пигас, грамотно использовавший пас Валерия Громыко.
В итоге футболисты национальной сборной Беларуси потерпели крупное поражение от команды России. Матч завершился со счетом 1:4 в пользу россиян.
Год назад на минском стадионе «Динамо» белорусская команда уступила россиянам со счетом 0:4. А на прошлой неделе сборная Беларуси разгромила в мачте на «Борисов-Арене» команду Казахстана — 4:1. До этого, в начале сезона белорусы на выезде обыграли футболистов Таджикистана — 5:0 и Азербайджана — 2:0.
Прошедшие спарринги для белорусской сборной стали подготовкой к старту в отборочном турнире чемпионата мира 2026. Первый матч в квалификационной группе С белорусские футболисты сыграют 5 сентября в гостях у команды Греции.
Напомним, Национальный футбольный стадион открылся в Минске 7 июня: «Самый большой в Беларуси».
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