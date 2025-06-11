Жена причастного к атакам БПЛА в РФ Тимофеева установила плату за сообщения

Жена Артема Тимофеева*, который подозревается в причастности к атаке дронов на Иркутскую область, ввела плату за отправку сообщений в своем Telegram-канале. Теперь, чтобы написать ей в мессенджере, необходимо заплатить 17 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Для отправки личного сообщения Екатерине Тимофеевой** пользователям потребуется потратить 10 тысяч «звезд» Telegram (около 17,7 тысячи рублей). До недавнего времени аккаунт девушки был открыт для переписки, но после того, как информация о супругах появилась в СМИ, она установила платную подписку для всех, кто желает ей написать.
По информации URA.RU, Екатерина**, чей муж организовал отправку грузовиков с беспилотниками из Челябинска для атаки на Мурманскую и Иркутскую области, не экономила на себе. В период с 2020 по 2024 годы её расходы на маркетплейсах превысили 3,2 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что жену возможного участника атаки на аэродромы Тимофеева* объявили в розыск.
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.