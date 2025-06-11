Жена причастного к атакам БПЛА в РФ Тимофеева установила плату за сообщения

Для отправки личного сообщения Екатерине Тимофеевой** пользователям потребуется потратить 10 тысяч «звезд» Telegram (около 17,7 тысячи рублей). До недавнего времени аккаунт девушки был открыт для переписки, но после того, как информация о супругах появилась в СМИ, она установила платную подписку для всех, кто желает ей написать.