Краснодарский бизнесмен раскрыл правду о методах самой кровавой банды края

Банда Цапков отобрала у предпринимателя из Краснодарского края Дорошенко компанию, он обратился в суд.
В Краснодарском крае предприниматель Валерий Дорошенко подал в суд на Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева, требуя взыскать с них материальный ущерб и проценты за пользование чужими деньгами. Как следует из судебных материалов, Дорошенко заявил, что его вынудили передать свою компанию участникам так называемой банды Цапков.
«Предприниматель из Краснодарского края Валерий Дорошенко рассказал в суде о том, как члены банды Цапков вынудили его подписать документы о слиянии с другим предприятием», — сообщил РИА «Новости».
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В суде Дорошенко рассказал, что был единственным учредителем ООО «Кубань-Контракт», занимавшейся поставками топлива для сельскохозяйственных предприятий, в том числе структур, связанных с Цеповязом и Стрельцовым. По его словам, после создания нового холдинга на базе предприятий Кущевского, Староминского и Ленинградского районов, Цеповяз и Стрельцов сообщили ему о необходимости поставок большого объема топлива с отсрочкой платежа.
Позже ему предложили включить его компанию в новый холдинг на базе ООО «Агро-Полтавченское», причем, как отмечается в материалах дела, согласие на передачу активов он дал «вынужденно и против собственного интереса». Дорошенко утверждает, что фактически лишился контроля над предприятием и понес значительный материальный ущерб.
Банда Сергея Цапка стала известна после убийства 12 человек в станице Кущевской в ноябре 2010 года. В 2014 году Цапок был приговорен к пожизненному заключению и скончался в СИЗО. Вячеслав Цеповяз получил 20 лет лишения свободы, бизнесмен Александр Исюк — шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что имущество Цеповяза, находящееся на территории Краснодарского края, не было реализовано на аукционе. Торги, запланированные на 16 января 2025 года и предусматривавшие продажу активов общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, не состоялись по причине недопуска к участию ряда потенциальных покупателей.