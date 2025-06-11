Краснодарский бизнесмен раскрыл правду о методах самой кровавой банды края

В суде Дорошенко рассказал, что был единственным учредителем ООО «Кубань-Контракт», занимавшейся поставками топлива для сельскохозяйственных предприятий, в том числе структур, связанных с Цеповязом и Стрельцовым. По его словам, после создания нового холдинга на базе предприятий Кущевского, Староминского и Ленинградского районов, Цеповяз и Стрельцов сообщили ему о необходимости поставок большого объема топлива с отсрочкой платежа.