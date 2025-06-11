В Омском аэропорту почти половина вылетов прошли с опозданием

Пассажиры омского аэропорта столкнулись с массовыми задержками рейсов. По данным онлайн-табло на 8:40 утра среды, из 12 запланированных вылетов 5 были отложены. Причиной задержек стало позднее прибытие воздушных судов для осуществления рейсов.
Одним из первых сбоев стал рейс по маршруту Омск — Сочи, который отправился в 4:48 вместо запланированных 4:05, опоздав на 43 минуты. За ним последовал рейс до Москвы, задержанный на 59 минут и стартовавший в 6:09.
Наиболее значительные сдвиги произошли с московским рейсом, запланированным на 6:30. Он покинул аэропорт только в 8:24, задержавшись на 1 час 54 минуты. Не менее серьезная ситуация сложилась с рейсом Омск — Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 8:40, но теперь назначен на 11:05, то есть задержка составит почти два с половиной часа.
Кроме того, пассажиров рейса до Горно-Алтайска предупредили о переносе времени вылета: вместо полудня он отправится в 12:40.
Стоит отметить, что во всех случаях причиной задержек является позднее прибытие самолетов, предназначенных для выполнения данных рейсов. Такая ситуация вызвала неудобства у пассажиров, многие из которых планировали важные деловые встречи или транзитные перелеты.
Представители аэропорта рекомендуют омичам следить за обновлениями расписания и своевременно уточнять информацию о статусе своих рейсов.