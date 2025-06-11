В Омском аэропорту почти половина вылетов прошли с опозданием

Наиболее значительные сдвиги произошли с московским рейсом, запланированным на 6:30. Он покинул аэропорт только в 8:24, задержавшись на 1 час 54 минуты. Не менее серьезная ситуация сложилась с рейсом Омск — Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 8:40, но теперь назначен на 11:05, то есть задержка составит почти два с половиной часа.