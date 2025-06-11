Жена разыскиваемого Тимофеева* сделала платными сообщения в Telegram

Супруга Артема Тимофеева*, которого подозревают в возможной причастности к атаке беспилотников на Иркутскую область, решила воспользоваться ситуацией и заработать на повышенном внимании. Как выяснилось, теперь за возможность написать ей в Telegram потребуется заплатить более 17 тысяч рублей.
Екатерина Тимофеева* установила в своем аккаунте платную функцию сообщений — чтобы связаться с ней, пользователю нужно потратить 10 тысяч звезд Telegram, что эквивалентно примерно 17,7 тысячи рублей, передает РИА Новости.
Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух регионах загорелись несколько единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы в тот же день.
Позже стало известно, что Артем Тимофеев*, который может быть причастен к атаке беспилотников на военный аэродром Белая в Иркутской области, ранее регистрировал бизнес на Украине. Впоследствии МВД России объявило Тимофеева* в розыск.
Также появилась информация о том, что Тимофеев* был диджеем, публиковал фотографии с Майдана, где поддерживал протестующих, тесно контактировал с украинскими музыкальными группами и выпускал одежду под собственным брендом. В то же время жена Тимофеева* является автором эротических романов «Я стала счастливой, пока вы меня ненавидели» и «Я стала плохой, пока вы меня любили».
*Внесены Росинфомониторингом в список террористов и экстремистов.