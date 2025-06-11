Жена разыскиваемого Тимофеева* сделала платными сообщения в Telegram

Также появилась информация о том, что Тимофеев* был диджеем, публиковал фотографии с Майдана, где поддерживал протестующих, тесно контактировал с украинскими музыкальными группами и выпускал одежду под собственным брендом. В то же время жена Тимофеева* является автором эротических романов «Я стала счастливой, пока вы меня ненавидели» и «Я стала плохой, пока вы меня любили».