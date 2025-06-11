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Топ-5 главных новостей в Молдове 11 июня 2025: Каждый родившийся в Молдове ребёнок должен государству 40 тысяч леев; ожидаются дожди и жара — в Молдове почти тропики; зачем депутат ПАС призывает сбивать дроны в Мол

Топ-5 главных новостей на утро среды, 11 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей на утро среды, 11 июня 2025:

1. На детях не экономят: Каждый родившийся в 2024 году в Молдове ребёнок уже должен почти 40 тысяч леев отдать государству в счёт набранных долгов.

2. Кажется, дождь собирается: В Молдове обещают + 27 и осадки — зонты не забываем дома.

3. Депутат ПАС — украинским СМИ: «Молдова работает над тем, чтобы российские дроны и ракеты не пролетали над ее территорией — будем сбивать» — почему это опасно для жизни простых людей.

4. Как только выборы — количество гостей и воплей зашкаливает: Почему гражданка Румынии в своих речах говорит о России и Украине больше, чем о Молдове, президентом которой она является.

5. Пять лет лишения свободы за жизнь ребенка: Водитель Porsche, по вине которого в Молдове погибла 8-летняя девочка получил срок.

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ПАС гордится еще одним «достижением» — 110 тысяч человек в Молдове вполне обеспечены: О том, что остальные два с половиной миллиона населения страны бедствуют, «скромно» умалчивают.

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