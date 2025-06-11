В День России в центре Самары ограничат движение транспорта

В четверг, 12 июня, самарцы будут праздновать День России. Основной культурной площадкой станет площадь им. В. В. Куйбышева. Повышенное внимание уделяется обеспечению безопасности, в том числе безопасной организации движения транспорта в историческом центре, комментирует пресс-служба городского департамента транспорта.