Россияне накупили Лабубу на 2 млн рублей

Согласно оценкам аналитиков, в начале 2025 года спрос на игрушки Лабубу на маркетплейсах оставался незначительным. Первые продажи были зафиксированы в апреле, однако уже в мае интерес покупателей значительно увеличился. В течение этого месяца жители России приобрели игрушек Лабубу на двух ведущих маркетплейсах на общую сумму 2?056?832 рубля. На одной из торговых платформ максимальный объем продаж был зафиксирован 20 мая: в этот день пользователи приобрели 128 товаров — игрушек и брелоков Лабубу — на общую сумму 270 462 рубля.