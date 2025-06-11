Россияне накупили Лабубу на 2 млн рублей

Россияне скупают Лабубу на маркетплейсах.
В мае на ведущих маркетплейсах России было зафиксировано значительное увеличение объемов продаж оригинальных игрушек и брелоков с изображением Лабубу. Россияне потратили на эти изделия свыше двух миллионов рублей. Об этом следует из данных платформы Moneyplace (входит в экосистему Контур).
Согласно оценкам аналитиков, в начале 2025 года спрос на игрушки Лабубу на маркетплейсах оставался незначительным. Первые продажи были зафиксированы в апреле, однако уже в мае интерес покупателей значительно увеличился. В течение этого месяца жители России приобрели игрушек Лабубу на двух ведущих маркетплейсах на общую сумму 2?056?832 рубля. На одной из торговых платформ максимальный объем продаж был зафиксирован 20 мая: в этот день пользователи приобрели 128 товаров — игрушек и брелоков Лабубу — на общую сумму 270 462 рубля.
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Китайская компания Pop Mart представила свою первую серию этих игрушек в 2019 году. Однако по-настоящему широкое признание они получили лишь в 2025 году, став популярными как среди детей, так и среди взрослых. Благодаря вниманию таких знаменитостей, как Рианна и Ким Кардашьян, Лабубу превратились в модный аксессуар, что привело к резкому росту спроса на нее. Фигурка фиолетового монстра с агрессивной улыбкой составляет 40 сантиметров.
Ранее стало известно, что один из экземпляров данной игрушки был выставлен на сайте продаж за 100 тысяч рублей. Продавец утверждает, что оригинальный товар из Вьетнама является коллекционной фигуркой Labubu x Pronounce.