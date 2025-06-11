Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам рассказали о работе поликлиник в праздничные дни

Скорая и травмпункты будут оказывать помощь в обычном режиме.

Источник: РИА "Новости"

Министерство здравоохранения Омской области сообщило в среду, 11 июня 2025 года, график работы поликлиник с 12 по 15 июня 2025 год.

Он будет выглядеть так:

  • вызвать врача на дом можно будет с 9:00 до 14:00;
  • врачи будут приходить на дом с 9:00 до 15:30;
  • дежурные врачи в поликлииниках будут принимать пациентов с 9:00 до 14:00.

Кабинеты неотложной медицинской помощи в детских поликлиниках будут работать с 9:00 до 18:00.

Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме, также круглосуточно будет работать кабинет неотложной офтальмологической помощи на улице Лермонтова.