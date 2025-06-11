Омичам рассказали о работе поликлиник в праздничные дни

Министерство здравоохранения Омской области сообщило в среду, 11 июня 2025 года, график работы поликлиник с 12 по 15 июня 2025 год.
Он будет выглядеть так:
- вызвать врача на дом можно будет с 9:00 до 14:00;
- врачи будут приходить на дом с 9:00 до 15:30;
- дежурные врачи в поликлииниках будут принимать пациентов с 9:00 до 14:00.
Кабинеты неотложной медицинской помощи в детских поликлиниках будут работать с 9:00 до 18:00.
Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме, также круглосуточно будет работать кабинет неотложной офтальмологической помощи на улице Лермонтова.