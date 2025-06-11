Попытка № 2: Владивосток не может найти подрядчика на ФОК

Согласно опубликованной документации на портале госзакупок, на аукцион подали одну заявку, которая не соответствовала требованиям. Стоимость проекта оценивается в более чем 2,2 млрд рублей.
Согласно документации, здание должно объединить ледовую арену, бассейн, универсальные спортивные залы и зону для реабилитации маломобильных граждан. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории и организация парковочных мест.
ФОК займет здание переменной этажности размерами 181,5 на 53,4 метра и высотой до 22,9 метра. Ледовая арена рассчитана на 799 зрителей, бассейн — 25×16 метров — будет оборудован трибунами и вышками для прыжков. Центральный корпус включит залы единоборств, тренажерные зоны и универсальный спортзал на 492 места.
Здание оснастят современными системами шумо- и теплоизоляции, а фасад оформят стеклом, металлом и плиткой.
Напомним, возведение комплекса в Снеговой Пади планировалось еще более 10 лет назад. Однако стройка была заморожена и здание законсервировано. Впоследствии предпринимались попытки завершить строительство, в том числе через концессионное соглашение, но они не увенчались успехом.