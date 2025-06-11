Попытка № 2: Владивосток не может найти подрядчика на ФОК

Напомним, возведение комплекса в Снеговой Пади планировалось еще более 10 лет назад. Однако стройка была заморожена и здание законсервировано. Впоследствии предпринимались попытки завершить строительство, в том числе через концессионное соглашение, но они не увенчались успехом.