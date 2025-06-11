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Двух прикамцев будут судить за кражу из магазина

В Ильинском завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 1980 и 1978 годов рождения.

В Ильинском завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 1980 и 1978 годов рождения. Их обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В начале года бывшие супруги, не разъехавшиеся после развода, решили попробовать себя в общем деле — домашнем бизнесе. Партнеры стали делать роллы на продажу, а на необходимых продуктах решили сэкономить.

Несколько недель фигуранты посещали ближайший сетевой магазин и брали с полок нужные товары. Напарники распределили роли: мужчина наблюдал за обстановкой, а женщина выбирала продукты и часть из них укладывала в принесенные с собой пакеты.

На кассе бывшие супруги оплачивали недорогие покупки, а слабосоленую кету и форель, копченый тунец, креветки, икру, сыр, крабовые палочки, соевый соус, сливочное масло и кофе выносили, не оплатив. Сумма ущерба, причиненного торговой точке, превысила 13 тысяч рублей.

Полицейские установили личности предполагаемых виновников. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.