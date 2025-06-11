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Известная российская медовуха попала в Беларуси под запрет из-за аллергии

Госстандарт запретил продавать в Беларуси известную российскую медовуху.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать медовуху известного российского бренда. Напиток включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, под запрет в Беларуси попали два алкогольных напитка от российского производителя ООО «Медоварня Традиции предков». Речь идет о пастеризованном нефильтрованном неосветленном натуральном напитке брожения — медовухе ежевичной «Кровь Ётуна», а также медовухе «Пихта-Манго “Хель Владычица”.

Причиной запрета стали обнаруженный белорусскими специалистами опасный компонент в составе. Производитель, не заявив об этом в маркировке, использовал консервант сернистой кислоты (диоксид серы) — 15 миллиграммов на дециметр квадратный. Его употребление может вызвать у потребителя аллергию и противопоказано при ряде заболеваний.

Медовуху запретили ввозить и продавать в Беларуси. Предписание вступило в силу с 11 июня.

Ранее Госстандарт запретил продавать другую известную российскую медовуху в Беларуси.