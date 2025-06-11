Известная российская медовуха попала в Беларуси под запрет из-за аллергии

Причиной запрета стали обнаруженный белорусскими специалистами опасный компонент в составе. Производитель, не заявив об этом в маркировке, использовал консервант сернистой кислоты (диоксид серы) — 15 миллиграммов на дециметр квадратный. Его употребление может вызвать у потребителя аллергию и противопоказано при ряде заболеваний.