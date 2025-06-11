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Россиянин получил штраф за искажение фамилии собеседницы в чате: Мужчина пытался переложить ответственность на Т9

Суд в Москве оштрафовал участника чата СНТ за коверкание фамилии Дэрма.

Источник: Комсомольская правда

Мировой судья в Москве оштрафовал участника чата садоводческого товарищества на 5 тысяч рублей за искажение фамилии собеседницы. Инцидент произошёл в WhatsApp*-группе СНТ, где мужчина изменил фамилию собеседницы, передает РИА Новости.

Потерпевшая Дэрма С. И., расценив это как публичное оскорбление, обратилась в прокуратуру. В суде ответчик признал вину, но объяснил, что ошибка произошла из-за системы автокоррекции Т9, которая «самостоятельно» исказила написание. Несмотря на принесённые извинения, суд встал на сторону женщины и назначил россиянину штраф.

В материалах дела не уточняется, какие именно изменения в фамилию внес привлеченный к ответственности гражданин.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что за оскорбительные высказывания в интернете теперь грозят серьезные штрафы. Также пострадавший вправе обратиться в суд с гражданским иском — потребовать компенсацию морального вреда.

* — принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещена.