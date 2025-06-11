Россиянин получил штраф за искажение фамилии собеседницы в чате: Мужчина пытался переложить ответственность на Т9

Потерпевшая Дэрма С. И., расценив это как публичное оскорбление, обратилась в прокуратуру. В суде ответчик признал вину, но объяснил, что ошибка произошла из-за системы автокоррекции Т9, которая «самостоятельно» исказила написание. Несмотря на принесённые извинения, суд встал на сторону женщины и назначил россиянину штраф.