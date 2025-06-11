Завтра завершится голосование за объекты благоустройства на 2026 год

Голосование проходит на портале Госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ», где каждый гражданин старше 14 лет может выбрать одну из предложенных территорий в своем муниципалитете. В числе объектов — парки, скверы, набережные и другие общественные зоны, которые нуждаются в обновлении. Голосование проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшев отметил, что в республике с 2015 года применяется практика вовлечения граждан в процесс выбора и проектирования общественных территорий — этот подход зарекомендовал себя как эффективный.
Жители Казани, принявшие участие в голосовании за общественные пространства, могут стать участниками конкурса с розыгрышем ценных призов. Акция продлится до 12 июня включительно.
В числе призов — 10 смартфонов iPhone 16e, два сертификата на два лица на отдых в глэмпинге Volga Resort, билеты на два лица на концерты группы «Руки Вверх!» и Надежды Кадышевой, а также билеты на два лица на спектакль в новом здании театра им. Г. Камала.
Для участия необходимо проголосовать на портале Госуслуг РТ до 12 июня, сделать скриншот подтверждения и опубликовать его в открытом профиле «ВКонтакте» с подписью «Я проголосовал за ___» и хештегами #голосуюзаказань и #паркиказани.
Участие доступно для пользователей старше 14 лет с казанской пропиской, при условии, что аккаунт создан более 30 дней назад.
Победители объявляются ежедневно в прямом эфире в группе «Парки и скверы Казани» во «ВКонтакте».
График розыгрышей:
- 11 июня: 3 iPhone 16e, билеты на концерт «Руки Вверх!», концерт Надежды Кадышевой и спектакль; 12 июня: 3 iPhone 16e, билеты на те же мероприятия.
В 2025 году в Казани реализуется семь проектов по благоустройству, три из которых выполняются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В их числе:
Обновление территории у нового здания театра им. Г. Камала; Реконструкция набережной Казанки у Храма-памятника; Благоустройство сквера Молодежный (у памятника Фатиху Кариму); Модернизация парка Победы (мемориал участникам СВО); Работы на улице Серова (третья очередь бульвара); Устройство зон отдыха у Чайковых озер; Обновление сквера на улице Миславского.
Дополнительно, по республиканской программе «Наш двор», инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, в 2025 году в Казани будет благоустроено 464 двора. Общая площадь обновленного покрытия составит более 590 тыс. кв. метров. С учетом предыдущих этапов программы, за шесть лет в столице Татарстана обновят 2742 двора, а общая площадь нового асфальтобетонного покрытия достигнет порядка 3,6 млн кв. метров. Кроме того, 200 дворов-лидеров голосования попадут в приоритетную программу на следующий год.
Решение принимается большинством голосов, поэтому важен каждый отклик!