Завтра завершится голосование за объекты благоустройства на 2026 год

В числе призов — 10 смартфонов iPhone 16e, два сертификата на два лица на отдых в глэмпинге Volga Resort, билеты на два лица на концерты группы «Руки Вверх!» и Надежды Кадышевой, а также билеты на два лица на спектакль в новом здании театра им. Г. Камала.