Отца погибшего участника СВО лишили выплат в Хабаровском крае

В районе имени Лазо суд лишил выплат отца погибшего участника СВО, который не воспитывал сына, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мужчина развелся с матерью военнослужащего в 1974 году и уехал из России. Женщина воспитывала двух детей сама, средств на их содержание отец не перечислял и отношения с ними не поддерживал. Один из сыновей был мобилизован и погиб во время участия в специальной военной операции в 2024 году. После его смерти мать обратилась за получением единовременной материальной помощи и прав на страховые выплаты, и ей сообщили, что выплата положена и ее бывшему мужу. Женщина обратилась в суд с иском о лишении его такого права.
— Судом установлено, что ответчик участия в воспитании сына-военнослужащего до его совершеннолетия не принимал, не содержал сына материально, между ними фактических семейных и родственных связей не имелось. Суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований и лишил отца права на выплаты в связи с гибелью сына при исполнении обязанностей военной службы, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, ранее суд лишил права на выплату отца погибшего участника СВО, задолжавшего сыну 1,3 млн рублей по алиментам.