Отца погибшего участника СВО лишили выплат в Хабаровском крае

Мужчина развелся с матерью военнослужащего в 1974 году и уехал из России. Женщина воспитывала двух детей сама, средств на их содержание отец не перечислял и отношения с ними не поддерживал. Один из сыновей был мобилизован и погиб во время участия в специальной военной операции в 2024 году. После его смерти мать обратилась за получением единовременной материальной помощи и прав на страховые выплаты, и ей сообщили, что выплата положена и ее бывшему мужу. Женщина обратилась в суд с иском о лишении его такого права.