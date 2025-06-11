Нутрициолог Фарисеева рассказала о неожиданных свойствах пищевой соли

«Учёными доказано, что соль — это важный элемент для людей с диабетом, так как она балансирует уровень сахара в крови и снижает таким образом потребность в инсулине. Доказано, что соль обладает антидепрессантными свойствами», — заявила эксперт, которую цитирует NEWS.ru.