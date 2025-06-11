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Нутрициолог Фарисеева рассказала о неожиданных свойствах пищевой соли

Специалист по правильному питанию предупредила, что излишнее употребление соли может навредить здоровью.

Источник: Аргументы и факты

Поваренная соль помогает преодолевать депрессию и нормализовать уровень сахара в крови, рассказала журналистам нутрициолог Наталья Фарисеева.

«Учёными доказано, что соль — это важный элемент для людей с диабетом, так как она балансирует уровень сахара в крови и снижает таким образом потребность в инсулине. Доказано, что соль обладает антидепрессантными свойствами», — заявила эксперт, которую цитирует NEWS.ru.

Специалист также обратила внимание, что хлорид натрия стимулирует выработку соляной кислоты в желудке, играя важную роль в процессе пищеварения. При этом она предупредила, что излишнее употребление соли может навредить здоровью.

По словам Фарисеевой, суточная норма указанного вещества не должна превышать шести граммов. Нутрициолог рекомендовала избегать продуктов питания с высоким содержанием хлорида натрия. К их числу она отнесла чипсы, соевый соус, майонез, кетчуп и салями.

В качестве альтернативы им эксперт предложила употреблять лимонный сок, чеснок или перец. Специалист добавила, что обычную пищевую соль можно заменить на продукт, в котором содержание натрия уменьшено наполовину за счёт калия.

Напомним, в феврале терапевт Наталья Корягина предупреждала, что избыток соли увеличивает риск онкологических заболеваний желудка, мочекаменной болезни, инсульта и инфаркта. Кроме того, как указала врач, чрезмерное употребление этого продукта способно повысить артериальное давление.