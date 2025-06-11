Телебашню в Уфе подсветят в честь Дня России и Дня города.

Телебашня в Уфе 12 июня в честь Дня России и Дня города засияет праздничной подсветкой. Иллюминация на медиафасаде засияет словами «12 июня — С Днем России!» и символами праздника: российский флаг, воздушные шары в цвете триколора, герб Российской Федерации, салют. Кроме того, на фоне логотипа цветка башкирского курая, куницы, памятника Салавату Юлаеву и Монумента Дружбы будет надпись: «С Днём рождения, Уфа!».