Телебашню в Уфе подсветят в честь Дня России и Дня города.

Телебашня в Уфе 12 июня в честь Дня России и Дня города засияет праздничной подсветкой. Иллюминация на медиафасаде засияет словами «12 июня — С Днем России!» и символами праздника: российский флаг, воздушные шары в цвете триколора, герб Российской Федерации, салют. Кроме того, на фоне логотипа цветка башкирского курая, куницы, памятника Салавату Юлаеву и Монумента Дружбы будет надпись: «С Днём рождения, Уфа!».
Праздничный сценарий подсветки будет работать с 22.30 до 24.00 по местному времени.
В акции примут участие и другие телевизионные башни и мачты городов страны — Благовещенска, Биробиджана, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Иркутска, Калуги, Казани, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Свободного, Сочи, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других.
Останкинская телебашня будет транслировать поздравительный ролик в цветах триколора.