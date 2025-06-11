Во Владивостоке в День России запустят ретро-электричку «на Чуркин»

В четверг, 12 июня, во Владивостоке на линию выйдет ретро-электричка серии ЭР9ПК № 328. Акция приурочена к празднованию Дня России. Об этом сообщила пресс-служба АО «Экспресс Приморья».
Пассажиры смогут прокатиться на историческом поезде по городскому маршруту «Владивосток — Мыс Чуркин — Владивосток». Отправление из Владивостока запланировано на 9 часов 33 минуты, а обратный рейс с Мыса Чуркина начнётся в 10 часов 20 минут.
После возвращения ретро-поезд будет выставлен на железнодорожном вокзале рядом с паровозом-мемориалом на пути, где с 12:00 до 18:00 все желающие смогут рассмотреть легендарную электричку со всех сторон и сделать памятные фотографии.
Организаторы отмечают, что восстановленная ретро-электричка будет курсировать по этому маршруту не только в праздничный день, но и до воскресенья, 15 июня.